Sarıyer'de acı olay! Denize giren genç polis boğuldu

16 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:17

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Kuzeniyle beraber denize giren bir polis boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Gümüşdere'de meydana geldi. Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan polis memuru Numan Çebi, bir üniversitede görevli olarak çalışan kuzeni Serdar Kocaman (26) ile birlikte Gümüşdere Plajı'nda denize girdi. Kıyıdan çok fazla açılan iki kuzen akıntıya kapıldı. Kuzenleri fark eden plajda bulunan cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.

GENÇ POLİS BOĞULARAK CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kuzeni hastaneye kaldırdı. 30 yaşındaki polis memuru Numan Çebi, kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KUZENİNİN DURUMU KRİTİK

Serdar Kocaman ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye yoğun bakıma alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Görgü tanıklarından İbrahim Aysel, o anları şöyle anlattı:

"Boğulanları gören cankurtaranlar müdahale için koştular. Ardından ambulans ve jandarma geldi. Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren gençlere kalp masajı yaptı. Gördüğüm kadarıyla 3 kişilerdi. İkisini kurtarmışlar biri de baygın haldeydi. Hayatını kaybetmiş. Plaj çalışanları gençlerin yardımına koştu."