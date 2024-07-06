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Sarıyer'de dehşet! Silahlı saldırının arkasından 'saplantılı aşk' çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:49

İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay yaşandı. Saplantılı bir adam, aşık olduğu kadının eşinin aracına silahlı saldırı düzenledi. Kadının gittiği sürücü kursunda şahsın kendisine bulunduğu eğitim teklifini reddetmesi sonrası peşini bırakmadığı ortaya çıktı.

Yeniköy'de evinde oturan ve makam şoförlüğü yapan Muzaffer Ç., birkaç el silah sesi duydu.

Dışarı çıktığında ise 34 K 5007 plakalı aracına kurşun isabet ettiğini ve yerde boş kovanları gördü.

Olayın ardından adam polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaptığı çalışmada ateş açan şahsın siyah plakasız bir motosikletle daha önce de bölgede gezindiği tespit edilen Muhammet D. (31) olduğunu belirledi.

Sarıyer'de dehşet! Silahlı saldırının arkasından 'saplantılı aşk' çıktı - 1. Resim

“POLİSİM” DİYEN ŞAHSIN OYUNUNU POLİS BOZDU

Devam eden çalışmalarda şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şahıs polis ekiplerine kendisini polis olarak tanıtıp, TEM (Terörle Mücadele) Şube Müdürlüğü C Büroda ve İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını iddia etti.

Şahsın kimliğini araştıran ekipler polis olmadığını, sadece insanları korkutmak için kendini polis tanıttığı ortaya çıkarttı.

Sarıyer'de dehşet! Silahlı saldırının arkasından 'saplantılı aşk' çıktı - 2. Resim

SALDIRININ ARDINDA SAPLANTILI AŞK ÇIKTI

Gözaltına alınan Muhammet D.'yi aracı kurşunlanan adamın eşi Funda Ç. tanıdı.

Funda Ç. ifadesinde, Muhammet D.'yi sürücü kursundan tanıdığını, sürücü kursuna gittiği zamanlarda D.'nin yanına gelerek özel ders teklifinde bulunduğunu, ancak teklifini kabul etmediğini söyledi.

Funda Ç. ifadesinin devamında D.'nin kendisini telefonla arayarak para istediğini, vermeyince de tehdit ve hakarette bulunduğunu, takıntılı olduğunu düşündüğü D.'nün yüzünden telefon numarasını değiştirdiğini belirtti.

Sarıyer'de dehşet! Silahlı saldırının arkasından 'saplantılı aşk' çıktı - 3. Resim

“DIŞARIDAN SİLAH SESLERİ DUYDUM”

Evindeyken silah sesleri duyduğunu söyleyen Sabire Çiftçi, “Ben evdeydim. Dışarıdan bir ses duydum.

Aşağıda da polisler var. Orada bir şey var zannettim. Dışarı çıkıp bakmadım.

Olaydan haberim yok. Ben 2 el ateş sesi duydum. Ben polisler zannettim” diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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