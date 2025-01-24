Sarıyer’de kontrolden çıkan otomobil, 6 araca biçti: Yaralılar var
Sarıyer’de kontrolden çıkan bir otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, yolun bir kısmı geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
İstanbul Sarıyer’de, saat 01.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde katliam gibi kaza meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan bir otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kimlik bilgileri öğrenilemeyen hafif yaralı 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle kısa bir süreliğine cadde üzerinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan 7 otomobilin yoldan kaldırılması ve yol temizliğinin yapılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.