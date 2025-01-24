Sarıyer’de kontrolden çıkan otomobil, 6 araca biçti: Yaralılar var

24 Ocak 2025 03:55 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 03:40

Sarıyer’de kontrolden çıkan bir otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, yolun bir kısmı geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

İstanbul​ Sarıyer’de, saat 01.00 sıralarında Maslak​ Büyükdere Caddesi Sarıyer​ istikametinde katliam gibi kaza meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan bir otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kimlik bilgileri öğrenilemeyen hafif yaralı 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle kısa bir süreliğine cadde üzerinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan 7 otomobilin yoldan kaldırılması ve yol temizliğinin yapılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.