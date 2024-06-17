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Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangın büyüdü, alevler durdurulamıyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Haziran 2024 22:48 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 23:44

İstanbul Sarıyer'de bulunan otluk alanda çıkan yangın giderek ilerledi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sürüyor.

Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmasından endişe ediliyor.

Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangın büyüdü, alevler durdurulamıyor - 1. Resim

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin büyüyen yangını söndürme çabası sürüyor.

Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangın büyüdü, alevler durdurulamıyor - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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