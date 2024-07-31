Sarıyer'de sokak ortasında dehşet! Taksiciye kurşun yağdırdılar

31 Temmuz 2024 09:48 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:50

Dehşete düşüren olay İstanbul Sarıyer'de meydana geldi.

Ticari aracına giden Erkan Fıçıcı, motosikletli iki kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI

Beyaz plakasız bir motosikletle gelen iki şahıs, sokakta yürüyen Fıçıcı’ya birkaç el ateş açtı. Fıçıcı, ayağından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Fıçıcı’ya ilk müdahaleyi yaptı. Ayağından yaralanan Fıçıcı, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde olay yerinde 3 kovan ve bir mermi bulundu. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında ise saldırganlar yakalandı.

"KIZ BABA BABA DİYE ÇOK BAĞIRDI"

Silahlı saldırı gerçekleştiğinde evden silah seslerini duyduğunu söyleyen Fatma Ekinci, “Ses duydum. 3 el ateş edildi. Ardından bir kız baba baba diye bağırdı. O sesi duyunca dışarı çıktık. Biz dışarı çıktığımızda olay gerçekleşmişti. Kız baba baba diye çok bağırdı. Mahalleli başına toplandı. Olayın tam ne olduğunu bilmiyorum ama pusuya düşürmüşler galiba” diye konuştu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ticari aracına yönelen şoför Erkan Fıçıcı’nın arkasından koşarak gelen saldırgan görülüyor. Saldırganın Fıçıcı’ya elindeki silahla ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştığı Fıçıcının ise vücuduna isabet eden mermiler sonrası yere düştüğü görülüyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.