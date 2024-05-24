Sarıyer'deki taksici cinayetinde ilk duruşmada karar: Katile müebbet hapis cezası verildi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 May 2024 11:56 - Güncelleme : 24 May 2024 11:58
İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı