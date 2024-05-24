Tgrt Haber
Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Sarıyer'deki taksici cinayetinde ilk duruşmada karar: Katile müebbet hapis cezası verildi

Sarıyer'deki taksici cinayetinde ilk duruşmada karar: Katile müebbet hapis cezası verildi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 May 2024 11:56 - Güncelleme : 24 May 2024 11:58
Sarıyer&#039;deki taksici cinayetinde ilk duruşmada karar: Katile müebbet hapis cezası verildi

İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...