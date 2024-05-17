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Şarj edilen elektrikli matkap evi küle çevirdi!

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 May 2024 06:09 - Güncelleme : 17 May 2024 06:13

İzmir'de geceleyin şarjda bırakılan elektrikli matkap yüzünden priz alev aldı, evde yangın çıktı. Alevler büyümeden evi tahliye ettiler.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın ev sakinlerinin son anda fark etmesiyle hiçbir cana zarar gelmeden kontrol altına alındı.

Yangın saat 03.30 sıralarında, Alpagut Mahallesi 1615 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Evinde çıkan yangını fark eden ev sahibi evden hızlıca çıkarken yardım istedi. Komşusunun çığlıklarıyla uyanan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının yandaki evlere sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı. Yapılan etkili müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yangının meydana geldiği sokaktaki bir çevre sakini, evin alevlere teslim olduğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için dua eden kadının yaşadığı panik anları yer aldı.

ELEKTRİKLİ MATKAP PRİZDE UNUTULDU

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.İtfaiye ekipleri tarafından yangının ilk belirlemelere göre, prizde şarj edilen elektrikli matkaptan çıkmış olabileceği değerlendirildi.

Şarj edilen elektrikli matkap yangın çıkardı! - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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