Sarp 'sinir' kapısı! Sistem değişti, TIR sürücüleri günlerdir bekliyor

13 Kasım 2024 10:34 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:46

Gürcistan'ın sınırında yeni bir sisteme geçmesinden dolayı Sarp Sınır Kapısı'nda TIR'lar yoğunluk oluşturdu. Karayolunun tek tarafını park ederek kapatan TIR sürücüleri, 4-5 gündür kuyrukta beklediklerini dile getirip duruma tepki gösterdi.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar, yoğunluğa neden oldu.

TIR kuyruğu bu kez Artvin'in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçelerinde bölüm bölüm yoğunlaşmalara neden oldu.

TIR parkları dolu olduğu için ya da sürücüler TIR parklarında talep edilen ücretleri ödemek istemediği için Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden TIR'lar trafiğin de aksamasına neden oldu.

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden TIR sürücüleri, duruma tepki gösterdi.

GÜRCİSTAN'DA YENİ SİSTEM

Azerbaycanlı TIR sürücüsü Ulvi Memmedor, kapıda zorluk çektiklerini belirterek 4-5 gündür sıra beklediklerini sözlerine ekledi.

Memmedor, "Yol kenarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bazı bölgeler ilçeye uzak olduğundan tuvalet sorunu yaşıyoruz. Gece yol kenarında park halindeyken uyuyamıyoruz.” dedi.

Gürcistan'ın sınırda yeni bir sisteme geçtiği ve işlemlerin uzaması nedeniyle yoğunluk yaşandığı öğrenildi.