Şaşırtan sonuçlar çıktı! İşte Türkiye'nin suç oranı en yüksek illeri

Türkiye İstatistik Kurumu, en yüksek suç oranı olan illeri tek tek sıraladı. Şaşırtıcı sonuçlar çıkarken, Türkiye'de asayiş haberlerinin en çok geldiği kent ise listede yer almadı. İşte detaylar..

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de suç oranı en yüksek 10 şehir belirlendi Listede yer alan bazı illerin suç oranları ise vatandaşların dikkatini çekti.

Gerçekleştirilen araştırma kapsamında yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, trafik ihlalleri ve daha birçok suç yer aldı.

SUÇ ORANI EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

10-Uşak suç oranı:

Yüz binde 801

9-İzmir suç oranı:

Yüz binde 801

8-Isparta suç oranı:

Yüz binde 828

7-Manisa suç oranı:

Yüz binde 834

6-Karaman suç oranı:

Yüz binde 836

5-Aksaray suç oranı:

Yüz binde 838

4-Antalya suç oranı:

Yüz binde 847

3-Çorum suç oranı:

Yüz binde 871

2-Denizli suç oranı:

Yüz binde 902

1-Aydın suç oranı:

Yüz binde 970

SUÇ ORANI EN DÜŞÜK 10 ŞEHİR

10-Erzurum suç oranı:

Yüz binde 196.

9-Mardin suç oranı:

Yüz binde 194

8-Hakkari suç oranı:

Yüz binde 192

7-Erzincan suç oranı:

Yüz binde 191

6- Muş suç oranı:

Yüz binde 188

5- Bayburt suç oranı:

Yüz binde 186

4-Siirt suç oranı:

Yüz binde 175

3-Bitlis suç oranı:

Yüz binde 175

2-Şırnak suç oranı:

Yüz binde 159

1-Adıyaman suç oranı:

Yüz binde 156