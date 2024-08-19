Şaşkına çeviren görüntü! Yolu kapatan aracı tek başına kaldırarak kenara çekti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:15
İzmir'de kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Tır sürücüsü, yolu kapatan aracı tek başına kaldırarak yolu açtı. İzleyenleri şoke eden anlar sosyal medyada gündem oldu.
İzmir'de yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündeme oturdu. Tır sürücüsü yolunda seyrederken, bir araç yolu engelleyecek şekilde park ettiği için yolun ortasında kaldı.
Sürücüsünün bir türlü gelmediği aracın başında bekleyen tır sürücüsü herkesi şaşkına çevirecek bir hamle yaptı.
SÜRÜCÜNÜN GÜCÜ ŞOKE ETTİ
Aracı kaldıracağını söyleyen sürücü eline havlu alarak aracı kaldırmaya çalıştı. Aracı tek hamlede kaldırıp kaldırıma yanaştıran sürücünün gücü karşısında herkes şoke oldu.
İlginç anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Tgrthaber.com