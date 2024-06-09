Şaşkına çeviren kaza anı kamerada! Kaldırıma çıkan yayaya motosiklet çarptı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 10:16
İstanbul Kartal'da minibüsten inerek kaldırıma çıkan kadına motosiklet çarptı. Şaşkına çeviren kaza anı kameraya yansıdı.
Kartal D-100 kara yolu Ankara istikametinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşanan kazada, yoğun araç trafiği nedeniyle kaldırımda ilerleyen bir motosikletli, minibüsten inip kaldırıma çıkmaya çalışan kadına çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Motosikletin çarpmasıyla dengesini kaybederek yere düşen kadın hafif yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler kadına yardımcı olurken, kaza anı ise seyir halindeki bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı