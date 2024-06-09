Şaşkına çeviren kaza anı kamerada! Kaldırıma çıkan yayaya motosiklet çarptı

09 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 10:16

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Kartal D-100 kara yolu Ankara istikametinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşanan kazada, yoğun araç trafiği nedeniyle kaldırımda ilerleyen bir motosikletli, minibüsten inip kaldırıma çıkmaya çalışan kadına çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Motosikletin çarpmasıyla dengesini kaybederek yere düşen kadın hafif yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler kadına yardımcı olurken, kaza anı ise seyir halindeki bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.