Şaşkınlığa uğratan teklif: Trafiği kapatanlar kısırlaştırılsın, yanlışlar doğruyu götürmesin! Asgari ücret de maddeler arasında

07 Aralık 2024 22:08 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 22:11

TBMM'ye gönderilen dilekçelerde vatandaşların yasa teklifleri şaşkınlığa uğrattı. Bazı vatandaşlar asgari ücrete bölgesel belirleme gibi teklifler önerirken bazı vatandaşlar uçuk öneriler sundu. Trafiği kapatanlar için kısırlaştırma, mangala yasaklama gibi öneriler dikkat çekti.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 'Maliyeti 1 dolar ama vatandaş 2 bin lira ödeyecek' iddiası!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 'Maliyeti 1 dolar ama vatandaş 2 bin lira ödeyecek' iddiası!

TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları inceleyerek karara bağladı. Son dönemde iletilen dilekçeler arasında oldukça dikkat çekici talepler yer aldı.

Bir vatandaş, asgari ücretin bölgelere göre saatlik olarak belirlenmesini önerirken, başka biri orman yangınlarını önlemek için ülke genelinde piknik ve mangalın 5 yıl yasaklanmasını istedi. KPSS’deki sürenin artırılması ve yanlış cevapların doğruları götürmemesi gerektiği yönünde de talepler geldi.

25 YIL EVLİ KADINLARA EMEKLİLİK

Bir vatandaş, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı verilmesini, çalışan kadınların emeklilik yaşının düşürülmesini ve yıpranma payı eklenmesini talep etti. İstanbul’dan bir başvuruda ise nüfus artışının kontrol altına alınması önerildi.

TRAFİKTE YOL KAPATANLARA KISIRLAŞTIRMA

Dilekçe Komisyonuna gelen diğer ilginç başvurular arasında, trafikte kutlama için yolu kapatan sürücülerin araçlarının kamulaştırılması ve kısırlaştırılması gibi sıra dışı talepler de yer aldı. Silah kullanan sürücülerin ise kolluk kuvvetlerinin mesai maliyetlerini karşılaması gerektiği belirtildi.

ANNELERE 3 YIL İZİN

Sigara izmariti atanlara para cezası verilmesi, apartman aidatlarının fahiş fiyatlarının incelenmesi ve çalışan annelere 3 yıl ücretsiz izin hakkı tanınması gibi talepler de dile getirildi.

Bazı başvurular ise bireysel sorunlara dikkat çekti. Örneğin, memur davranışlarının değerlendirilmesi için bir uygulama getirilmesi, evlilik başvurusunda bulunan kişilerin gelir ve varlıklarının araştırılması gibi öneriler sunuldu. Ruhsal ve fiziksel olarak sağlıksız bireylerin evlenmesinin ve çocuk sahibi olmasının engellenmesi gerektiği yönünde de dilekçeler yazıldı.

Komisyona başvuran bir vatandaş, araç trafiğine kapalı alanlara giren motosikletlerin tespit edilerek cezalandırılmasını talep ederken, bir diğeri Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na bağış yapmak için IBAN bilgisini istedi.

Bu başvurular, vatandaşların ilginç önerilerini TBMM’ye sunma konusunda ne kadar üretken olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.