Satranç hocası Kleopatra Plajı'nda Ukraynalı çocuğun fotoğrafını çekerken yakalandı

11 Ağustos 2024 20:06 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:07

Alanya ilçesinde Kleopatra Plajı'nda küçük yaştaki Ukrayna uyruklu bir kızın fotoğrafını çektiği öne sürülen satranç eğitmeni, polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede cep telefonunda özel ders verdiği öğrenciler ve küçük çocuklara ait çok sayıda uygunsuz fotoğraf ile görüntü olduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 52 yaşındaki şüpheli M.U'yu gözaltına aldı.

M.U'nun cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda küçük yaşta çocuğun müstehcen fotoğraf ve videosunun bulunduğu tespit edildi.

Satranç eğitmeni ve ilçede faaliyet gösteren özel bir satranç kursunun sahibi olduğu öğrenilen M.U'nun, telefonunda yer alan bazı fotoğrafların da ders verdiği öğrencilere ait olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.