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Satranç hocası Kleopatra Plajı'nda Ukraynalı çocuğun fotoğrafını çekerken yakalandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ağustos 2024 20:06 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 20:07
Satranç hocası Kleopatra Plajı&#039;nda Ukraynalı çocuğun fotoğrafını çekerken yakalandı

Antalya'da satranç eğitmeni olan kişi küçük kız çocuğunun plajda uygunsuz fotoğraflarını çekerken yakalandı. Telefonunda çok sayıda çocuk görüntüsü bulunan şahıs tutuklandı.

Alanya ilçesinde Kleopatra Plajı'nda küçük yaştaki Ukrayna uyruklu bir kızın fotoğrafını çektiği öne sürülen satranç eğitmeni, polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede cep telefonunda özel ders verdiği öğrenciler ve küçük çocuklara ait çok sayıda uygunsuz fotoğraf ile görüntü olduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.

Satranç hocası Kleopatra Plajı'nda Ukraynalı çocuğun fotoğrafını çekerken yakalandı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 52 yaşındaki şüpheli M.U'yu gözaltına aldı.

M.U'nun cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda küçük yaşta çocuğun müstehcen fotoğraf ve videosunun bulunduğu tespit edildi.

Satranç eğitmeni ve ilçede faaliyet gösteren özel bir satranç kursunun sahibi olduğu öğrenilen M.U'nun, telefonunda yer alan bazı fotoğrafların da ders verdiği öğrencilere ait olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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