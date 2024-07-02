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Savaş alanına döndü! Malatya-Sivas yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 21:36 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 21:36

Malatya’da feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü. 2 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Anayurt Bulvarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı BMW marka otomobil ile plakası bulunmayan motosiklet kavşakta çarpıştı.

Savaş alanına döndü! Malatya-Sivas yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

METRELERCE SAVRULDU

Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet metrelerce savruldu. Feci kazada motosiklette bulunan Serdar Aslan olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Serdar Aslan’ın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, şahsın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Savaş alanına döndü! Malatya-Sivas yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Feci kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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