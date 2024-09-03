Savcı Necip Cem İşçimen'i darp eden magandanın ifadesi ortaya çıktı

03 Eylül 2024 13:45 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:45

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında kornaya bastığı gerekçesiyle uyardığı bir maganda tarafından tekme ve yumruklarla darp edilmişti. Tartışma sonrasında İşçimen'i dövdüğü tespit edilen firari şüpheli Erol G., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olmuş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in darp edilmesine soruşturma devam ederken Erol G. isimli magandanın ifadesi ortaya çıktı. Erol G., sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, pişman olduğunu söyledi.

"SAVCIMIZDAN VE HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Erol G. ifadesinde şunları söyledi:

"Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Avukatımın adli tatilde olmasından dolayı gelemedim, bugün kendim geldim. Kızımın okulu başlayacak, bana ihtiyacı var. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı. Serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum."