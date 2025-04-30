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 | Özge Sönmez

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Savcılık ihale dosyalarını talep etti

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında; İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihalelerin kayıt numarasın, ihale bedeli ve yüklenici firmayı gösterecek şekilde listelenmesi talep edildi.

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İBB soruşturmasında yeni gelişme! Savcılık ihale dosyalarını talep etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 16:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne ve KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıldı. Söz konusu yazıda, ilgili müdürlüklerden ve bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bugüne kadar tüm ihale kayıt numaraları, ihale bedelleri ve yüklenici firmayı (yüklenici firma taşeron kullanmışsa taşeronların da belirtilmesi) gösterecek şekilde listelenmesi ve evrakın gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, listelerin hazırlanması hususunda gerekli özenin gösterilmediği takdirde ilgililer hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#ihale
#iski
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#Kİptaş
#Yolsuzluk Soruşturması
#İhale Kayıtları
#Gündem
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