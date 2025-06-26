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 | Selahattin Demirel

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndaki 311 milyon dolar nerede? Açıklamada orman yangını detayı

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılan 311 milyon doların ortadan kaybolduğu ve orman yangınları için alınması gereken helikopterlerin alınmadığı yönündeki iddiaya İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.

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Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndaki 311 milyon dolar nerede? Açıklamada orman yangını detayı
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 23:12

"Bazı basın yayın organlarında, “Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu” şeklinde ortaya atılan iddialar dezenformasyon ürünüdür. Bu iddialar, hiçbir somut veri ve belgeye dayanmayan, kamuoyunu yanıltmayı ve Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisini hedef almayı amaçlayan bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.

"ORMAN YANGINLARI İÇİN 9 HELİKOPTER 10 İHA ALINDI"

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Helikopter ve Uçak Alım Projesi” çerçevesinde bugüne kadar 9 helikopter ve 10 insansız hava aracı (İHA) tedarik edilmiştir.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndaki 311 milyon dolar nerede? Açıklamada orman yangını detayı

8 helikopter ve 20 uçağın tedarik süreci ise devam etmektedir. Bu projeler için SSDF’ye yaklaşık 331 milyon dolar ve 426 milyon TL aktarılmıştır. Bugüne dek kullanılan toplam kaynak 279 milyon dolar ve 426 milyon TL seviyesindedir. SSDF’de halen 52 milyon dolar kullanılabilir kaynak bulunmaktadır.

"HER KURUŞUN HESABI VERİLİYOR"

Tüm bu veriler, fonların şeffaf şekilde yönetildiğini, herhangi bir kaynağın “buhar olduğu” yönündeki iddianın ise mesnetsiz ve manipülatif olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu projelerde kullanılan İHA’lar, yerli ve milli üretim kabiliyetinin bir göstergesi olarak sadece yangınla mücadelede değil, teknolojik kapasitemizin uluslararası düzeyde geldiği noktayı da temsil etmektedir.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndaki 311 milyon dolar nerede? Açıklamada orman yangını detayı

Türkiye’nin savunma sanayisini ve yerli üretim gücünü hedef alan bu tür karalama içerikli yayınlar, kamuoyunu yanıltma çabasından öteye geçmemektedir. SSDF’ye aktarılan her kuruşun hesabı verilmektedir ve projeler kararlılıkla sürdürülmektedir.

https://x.com/dmmiletisim/status/1938323489443729691

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ETİKETLER
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#Savunma Sanayi Destekleme Fonu
#Gündem
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