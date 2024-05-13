Savunma sanayiyle ilgili çarpıcı anket sonuçları: Türk halkı cevabını verdi

13 May 2024 10:56 - Güncelleme : 13 May 2024 11:14

Türk savunma sanayi uluslararası pazarda insansız hava araçları, akıllı sistemlerin ihracatıyla zirveye doğru ilerliyor. Milli Muharip Uçak KAAN’ın ikinci test uçuşu, KIZILELMA ve ANKA-3 gibi insansız savaş uçakları üretimi Türk savunmasının gücüne güç katıyor. Bu anlamda birçok ülke özellikle İHA’lar başta olmak üzere diğer projelerde Türkiye’nin kapısını çalıyor.

Türk savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket, 1 milyar 766 milyon dolarla Baykar oldu.

Araştırma şirketleri halkın savunma sanayi alanındaki gelişmelere tepkisini merak etti. Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 3.764 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türk halkına savunma sanayi hakkındaki görüşlerini sordu. Araştırma bulgularına göre toplumun yüzde 62,2’si, savunma sanayi alanındaki gelişmeler karşısında güven duygusunun arttığını belirtiyor.

TÜRK HALKININ YÜZDE 62,2’Sİ: SAVUNMA SANAYİ ALANINDAKİ GELİŞMELER GÜVEN DUYGUMU ARTTIRIYOR

Türkiye, son yıllarda savunma sanayi alanına dair atılan adımlarla yerli üretim ve teknoloji ön plana çıkıyor. Peki, Türk halkı ülkenin güvenliğini doğrudan ilgilendiren savunma sanayi alanındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?

Areda Survey araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre savunma sanayi alanındaki gelişmeler karşısında güven duygusunun arttığını belirtenler toplumun yüzde 62,2’sini oluşturuyor. Güven duygusunda herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 23,7 iken, katılımcıların yüzde 14,1’i güven duygusunun azaldığını belirtiyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 3.764 kişinin katıldığı 5 – 8 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.