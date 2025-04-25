Sazlıdere Havzası'ndaki konut inşaatları su krizine mi neden olacak? DMM'den açıklama var

İstanbul'da Sazlıdere Barajı Havzası'nda TOKİ inşaatlarının başlamasıyla farklı iddialar ortaya atıldı. 24 bin konutun inşa edileceği alanla ilgili su kaynaklarının tüketileceği, su krizi yaşanacağı yönünde eleştiriler ve konutların Kanal İstanbul projesiyle ilişkili olacağı yönünde görüşler muhalif çevrelerce dile getirildi.

Ortaya atılan iddialar arasında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun görevde olmamasından istifa edilmesi de bulunuyordu.

"SU KRİZİ YAŞANACAKMIŞ ALGISI OLUŞTURULUYOR"

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada iddialar yalanlanarak su verilerinin, bu durumun tersini gösterdiği belirtildi. Merkezin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Sazlıdere Barajı ile ilgili 2022 yılında alınan bir karar hakkında çeşitli manipülasyon kampanyaları yürütüldüğü, bu kararla İstanbul'da "su krizi yaşanacakmış" gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirlenmiştir.

İstanbul'un su kaynakları ve su tüketimine ilişkin veriler, Kanal İstanbul Projesinin veya dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen 24 bin sosyal konut projesinin, "İstanbul'u susuzluğa mahkum edeceği" yönündeki iddiaları çürütmektedir.

"BİRİNİN TUTUKLULUĞUYLA İLGİSİ YOK"

Karar tarihleri dikkate alındığında, projeler kapsamındaki çalışmaların "herhangi birinin tutukluluğu" ile ilgisinin olmadığı da açıkça görülmektedir.

2024 verilerine göre; İstanbul’un yıllık su tüketimi yaklaşık 1 milyar 162 milyon m³’tür. Sazlıdere Barajı’nın mevcut verimi ise, yılda 51 milyon metreküptür. Kanal İstanbul Projesi devreye girdiğinde, Sazlıdere Barajı’nı besleyen kaynakların yüzde 61’i Kanal içinde kalacak, ancak kalan yüzde 39’luk kısmı korunacaktır.

Kanal İstanbul Projesi ile Sazlıdere Barajının proje içinde kalan kısmında su kaybının İstanbul geneline etkisi yüzde 3 seviyesindedir.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 82

İstanbul iline sadece yılbaşından itibaren verilen su miktarı 338 milyon m³'tür. 212 milyon m³’ü Melen Regülatöründen, 75 milyon m³’ü ise Yeşilçay Regülatöründen olmak üzere DSİ tarafından inşa edilen regülatörler vasıtasıyla İstanbul'a toplamda 287 milyon m³ su verilmiştir.

Ayrıca İstanbul Barajlarının mevcut doluluk oranı da yüzde 82,10 düzeyindedir.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik olarak Avrupa Yakasında ilave su kaynağı ve depolama tesisleri oluşturma amacı ile çeşitli projeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Verilerden de anlaşılacağı üzere, Sazlıdere Barajı ile ilgili alınan kararın, "İstanbul'da bir su krizine neden olabileceğine" yönelik yorumlar, kamuoyunu manipüle etmeye yöneliktir.

Öte yandan Sazlıdere Barajı ile ilgili karar, yakın tarihte verilmiş bir karar değildir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın katkıları ile bir İş Birliği Protokolü hazırlanmış ve bu protokol kapsamında, “Sazlıdere Barajının içme suyu rezervinden çıkartılması…” hususu ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda, 15 Eylül 2022 tarihinde Sazlıdere Barajı’nın içme suyu maksadı kaldırılmıştır.

Verilerden de anlaşılacağı üzere, Sazlıdere Barajı ile ilgili 2022 yılında alınan kararın, "İstanbul'da bir su krizine neden olabileceğine" yönelik iddia ve yorumlar, kamuoyunu manipüle etmeye yöneliktir."