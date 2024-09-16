Schengen vizesi iddiası gündem oldu! Almanya kapıları kapattı mı? Resmi açıklama geldi

16 Eylül 2024 16:42 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:09

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı” iddialarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele merkezi​, kamuoyunu yanıltıcı haberlere cevap vermeye devam ediyor. Almanya’nın Schengen​ Anlaşması'nı askıya alarak sınır kapılarını kapatma kararı aldığına ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Bu kararın, Schengen vizesine sahip olunsa bile ülkeye girişin reddedilebileceği anlamına geldiği söylenmişti.

“Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı” haberleri sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyadan açıklama yaptı.

VİZE İLE İLGİLİ BÖYLE KARAR YOK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı” iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Almanya’nın Türk vatandaşlarına yönelik aldığı böyle bir karar bulunmamaktadır. Almanya’nın ülkemizdeki temsilciliklerinde vize randevu sistemi uygulanmaya devam etmektedir. Almanya’nın düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek komşu ülke sınırlarında hayata geçirdiği pasaport kontrolü uygulamasının, kasıtlı bir şekilde manipüle edilerek sosyal medyada servis edildiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.