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 | Özge Sönmez

Schengen vizesi verileri açıklandı! Türkiye'nin ret maliyeti dudak uçuklattı

Avrupa Birliği, 2024 yılına ait Schengen vize verilerini açıkladı. Türkiye’den yapılan başvuru sayısı 2024’te 1 milyon 173 bin 917’yi geçerken, ret maliyeti dudak uçuklattı. İşte güncel Schengen vize verileri...

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Schengen vizesi verileri açıklandı! Türkiye'nin ret maliyeti dudak uçuklattı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 10:07

Avrupa Birliği (AB) 2024 yılına ilişkin Schengen Vizesi verilerini açıkladı. Açıklanan verile göre, Türk vatandaşlar vize için en çok Yunanistan, Almanya ve Fransa’ya başvurdu.

Yunanistan, 296 bin 377 başvuruyla listenin başında yer alırken, Almanya 215 bin 506 ve Fransa 151 bin 640 başvuruyla onu izledi. Toplamda Türkiye’den yapılan başvuru sayısı 2024’te 1 milyon 173 bin 917’ye ulaştı. Bu sayı 2022’de 778 bin 409, 2023’te ise 1 milyon 55 bin 885’ti. Artış eğilimi, 2024’te de güçlü şekilde devam etti.

RET ORANI DÜŞTÜ, BAŞVURULAR ARTTI

Buna göre geçen yıl toplam 1 milyon 173 bin 917 vize başvurusu yapılırken 170 bin başvuru reddedildi. Schengen vizesi başvuruları 2023 yılına göre geçen sene yüzde 11,17 oranında artış gösterirken ret oranı yüzde 14’ü buldu. 2024’te Avrupa genelindeki ortalama ret oranı ise yüzde 14.8 oldu.

Schengen vizesi verileri açıklandı! Türkiye'nin ret maliyeti dudak uçuklattı

RET MALİYETİ 3 MİLYARI BULDU

2024 yılında yapılan ret maliyeti ise 13 milyon 610 bin euro oldu. Verilere göre 2009 yılından bu yana Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının yaptığı toplam harcama ise 3 milyar TL'ye ulaştı.

Schengen vizesi verileri açıklandı! Türkiye'nin ret maliyeti dudak uçuklattı

SCHENGEN VİZESİNE EN ÇOK BAŞVURU YAPAN 2. ÜLKEYİZ

AB verilerine göre, 2024 yılında Schengen bölgesine en fazla vize başvurusu yapan ülke 1 milyon 779 bin 255 başvuruyla Çin oldu. Türkiye ikinci sıraya yerleşirken, Hindistan 1 milyon 108 bin 239 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.

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