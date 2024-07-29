Sebze ve meyve halinde 'yol' kavgasında kurşunlar konuştu: Çok sayıda yaralı var

29 Temmuz 2024 13:12 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:58

İstanbul Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; komşu iki dükkan çalışanları arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süre büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda N.Ç.T., A.C.A., M.M.E., O.A. ve M.H.A. isimli 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri daha sonra olay yeri ve çevresinde yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ele geçirdi.

GÖZALTILAR VAR

Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş., M.Ş., T.Ş. ve N.Ş. isimli şüphelileri kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 4 şüphelinin polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten yaralama suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan olayın yaşandığı dükkanların önünde de Çevik Kuvvet ekiplerinin beklediği görüldü.