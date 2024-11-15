Seçil Erzan davasında gergin anlar! Dikkat çeken tefeci iddiası

15 Kasım 2024 15:40 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:41

Futbol dünyasından ünlü isimleri yüksek karlı özel fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan altıncı kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede zaman zaman gergin anlar yaşanırken Seçil Erzan'ın tefeci iddiası dikkat çekti. İşte dava ile ilgili tüm detaylar...

Futbol dünyasını sarsan yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim​, Arda Turan​, Fernando Muslera​ ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan​'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan, önceki celse tahliye olan tutuksuz sanık Ali Yörük’ünde bulunduğu bir kısım tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu.

DAVAYA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DA DAHİL OLDU

Duruşmada hazır bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı, davaya katılma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, bu talebi kabul etti.

"HÜSEYİN ELİGÜL'DEN ALDIĞIM PARALARI TEFECİLERE VERİYORDUM"

Savunmasında, para yatıran kişilere geri ödemeyi yaptığını belirten Seçil Erzan, “Ben tim kişilere ödediğim faizleri ben parayı görmeden kendi aralarında dönüyordu, benden para alıyorlardı, faiz istiyorlardı ama ben para elime gelmediği için ödeme yapamıyordum. Para bana değil, bana para getiren diğer kişiler arasında dönüyordu. Ben tarla ve annemin evini satarak aldığım paraları insanlara geri ödedim. Tefecilere ipotek verdim, bunların kanıtları var. Hüseyin Eligül’den aldığım paraları tefecilere veriyordum. Ben kimseyi kandırmadım, benden para alan ve bu işlemleri yapan herkesin finansal okuryazarlığı var. Kimseye ‘gel bir fon var sana kayıt dışı para vereyim mi’ demedim. Selçuk İnan’ı Semih Kaya ikna etti. Emre Çolak’la ödeme yapılmadan önce hiç konuşmadım” ifadelerini kullandı.

"BENDEN FAZLA FAZLA PARALAR ALAN VE BENİ YÖNLENDİREN MÜŞTEKİLERDİR"

Savunmasına devam eden Erzan, “İnsanların faizlerini ödeyebilmek için tefecilerin kapımın önüne silahla dayanmasına göz yumdum. Ben gemi kaptanı değilim, ben banka müdürüyüm. Bu geminin kaptanı, mağdur olmayan, benden fazla fazla paralar alan ve beni yönlendiren müştekilerdir. Aylarca Atilla Baltaş ve diğerlerinden para bekledim. Onlardan aldığım para karşılığında müştekilere ödeme yapmaya çalışıyordum. Benden iki katı para istediklerinde borçlanıyordum, çünkü müştekiler onlara vadettiğim parayı istiyorlardı, bende onlara ödeyeceğim diye söz veriyordum. Hiçbir müştekiyle bankacılık işlemi konuşmadığım için onlarda bu işlemlerin ne olduğunu bilmiyorlardı. Fatih Terim'in hesabından hiç para çekmedim. Para akışını gişe dışı işlemle gerçekleştirdim. Fatih Terim'in hesabından kimseye para da aktarmadım” diye konuştu.

"BANKA DIŞI BORÇ PARA ALDIM"

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Erzan’a önceki ifadelerinde belirttiği gayri resmi gelir sağlıyordum cümlesine ilişkin, bu geliri nasıl sağladığını sordu. Erzan cevap olarak, “Geliri, tefecilerden ve Atilla Baltaş’tan sağlıyordum. Fatih Terim bana ‘bu parayı nereden getiriyorsun diye sormadan benden para alıyordu. Bende ona para vermek için birilerinden para alıp ona veriyordum. Tanın Yılmaz, banka işlemlerini ve benim bu işlemleri kayıt dışı yaptığımı bildiği halde benden para istiyordu sorgulamadan. Bu durumda tefeci Tanın Yılmaz’dır. Bizim banka dışı borç para almamız yasak ama ben bu süre içerisinde banka dışı borç para aldım” diye konuştu.

Erzan'ın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

MAHKEMEDE TANSİYON YÜKSELDİ

‘Mağdur’ sıfatıyla dosyada yer alan eski futbolcular Selçuk İnan ve Emre Çolak’ın Avukatı Rezan Epözdemir’le Mahkeme heyeti arasında tartışma çıktı. Avukat Epözdemir, Seçil Erzan’ın tüm işlemlerinden banka yöneticilerinin haberi vardı demesine rağmen mahkeme heyeti inatla sanığa ‘Banka yöneticileri bunu biliyorlar mıydı?’ diye ısrarla soruyor siz ne yapmaya çalışıyorsunuz sanığı mı aklamaya çalışıyorsunuz? Mahkemeniz adil bir görüntü vermiyor.” dedi.