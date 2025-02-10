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 | Mutluhan Yildiz

Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Savunma tarihi belli oldu

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı birçok kişiyi, yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan davasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun savunma tarihleri netleşti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 18:00

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yüksek kazanç vaat eden bir fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Fatih Terim gibi tanınmış isimlerin de bu sisteme dahil olduğu, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimler milyonlarca lira kaybettiği davaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

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TARİHLER BELLİ OLDU!

Mahkeme, önceki duruşmada, dönemin genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun ifadelerinin zorla alınmasına karar vermişti. Buna göre, sanık Hakan Ateş’in ifadesi 15 Nisan’da Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Mehmet Aydoğdu’nun savunması ise 10 Nisan’da Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde alınacak.

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FATİH TERİM'İN ŞİKAYETİ ALINACAK!

Öte yandan mahkeme, önceki duruşmada sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman’ın birleşen dosya kapsamında talimat aracılığıyla şikayetlerinin alınmasına hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 20 kişinin de şikayetlerinin alınması için duruşma salonunda hazır edilmesine karar vermişti.

 

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