Seçil Erzan davasında yeni iddianame: İstenen ceza 285 yıla çıktı

06 May 2024 17:43 - Güncelleme : 06 May 2024 17:44

Fatih Terim'in kızı Buse Terim bitirdiği 10 yıllık evlilikten sonra ilk kez konuştu! Eski eşi Volkan Bahçekapılı ve Seçil Erzan arasında ne oldu?

Fatih Terim'in kızı Buse Terim bitirdiği 10 yıllık evlilikten sonra ilk kez konuştu! Eski eşi Volkan Bahçekapılı ve Seçil Erzan arasında ne oldu?

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların aralarında bulunduğu 26 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birleştirme talebiyle düzenlediği iddianame kabul edilince, mağdur sayısı 26'dan 27'ye yükseldi. Hazırlanan iddianamede, Fatih Altıntaş ‘müşteki’ sıfatıyla, Seçil Erzan ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

"PARAYI VERDİĞİME DAİR HERHANGİ BİR BELGE ALMADIM"

Müşteki Altıntaş’ın ifadesine yer verilen iddianamede, ‘’2018’de eşimin köyünü ziyaret ettiğim sırada, orada Seçil Erzan’ı görmüştüm. 2023’de Erzan beni arayarak bankanın bünyesinde zengin kişilerin de bulunduğu gizli fonlar olduğunu, bunu kendisinin yönettiğini ve yatırım yapmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. Ben de hem bankada yönetici olduğundan hem de eşimin ailesinin akrabası olmasından dolayı kendisine güvendim. Erzan’a amcama karşı açmış olduğumuz bir arsanın ortaklığının giderilmesi davası sonucu satışından gelen 78 bin doları verdim. Parayı verdiğime dair herhangi bir belge almadım. Kendisine vermiş olduğum paradan ne kadar kazanacağımı ve ne zaman alacağımı sorduğumda bana net bir cevap vermemesi, aynı zamanda bana sürekli ‘fona katılması için yeni kişiler bul, bulursan sana da pay veririm’ demesi üzerine kendisinden şüphelenmeye başlamıştım. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim’’ ifadelerine yer verildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Seçil Erzan hakkında talep edilen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi.