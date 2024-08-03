Seçil Erzan vakasına benzeyen davada olay gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi

03 Ağustos 2024 13:36 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:37

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö. ile bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu olay akıllara Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ı getirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç'nin (48) avukatı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurarak tutukluluğa itiraz eti.

Hakimlik, itirazı değerlendirip S.Ç'nin tahliyesine karar verdi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatmış, 27 Haziran'da 2 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

S.Ç'nin tutuklandığı operasyonda, aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye başvuran Hatice Ö. ise yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Hatice Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aynı banka şubesinde çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.