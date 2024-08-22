Seçil Erzan'ın avukatı Fatih Terim'in ifadesine itiraz etti

22 Ağustos 2024 12:59 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:07

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonların nerede olduğu ortaya çıktı

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonların nerede olduğu ortaya çıktı

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların olduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde ifade vermesine Erzan'ın avukatı tarafından itiraz geldi. İtiraz dilekçesinde, Fatih Terim'e kapalı duruşma yapılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

SEÇİL ERZAN'IN AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Erzan'ın avukatı tarafından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, kendilerinin duruşmaya katılmaları ve Terim'e soru sorulabilmesi engellenecek şekilde 20 Ağustos tarihinde Terim ve vekillerine tensip kararına aykırı kapalı bir duruşma yapıldığı belirtildi.

"BU DURUMU ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Dilekçede Erzan'ın avukatı, bu durumu asla kabul etmediklerini, savunma haklarının kısıtlandığını belirterek Erzan ve avukatının katılımına açık ve önceki celse belirlenen duruşma gününde Fatih Terim'in ifadesinin alınmasını talep etti.