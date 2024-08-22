Seçil Erzan'ın avukatı Fatih Terim'in ifadesine itiraz etti
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de olduğu kişileri dolandırıldığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in ‘müşteki' sıfatıyla ifade vermesine Erzan'ın avukatı tarafından itiraz edildi. İşte tüm detaylar...
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların olduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde ifade vermesine Erzan'ın avukatı tarafından itiraz geldi. İtiraz dilekçesinde, Fatih Terim'e kapalı duruşma yapılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.
SEÇİL ERZAN'IN AVUKATI İTİRAZ ETTİ
Erzan'ın avukatı tarafından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, kendilerinin duruşmaya katılmaları ve Terim'e soru sorulabilmesi engellenecek şekilde 20 Ağustos tarihinde Terim ve vekillerine tensip kararına aykırı kapalı bir duruşma yapıldığı belirtildi.
"BU DURUMU ASLA KABUL ETMİYORUZ"
Dilekçede Erzan'ın avukatı, bu durumu asla kabul etmediklerini, savunma haklarının kısıtlandığını belirterek Erzan ve avukatının katılımına açık ve önceki celse belirlenen duruşma gününde Fatih Terim'in ifadesinin alınmasını talep etti.