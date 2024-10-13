Seçmenin en güvendiği 20 Milletvekili belli oldu! Listedeki isimler dikkat çekti

13 Ekim 2024 18:35 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:40

Seçmenlerin en güvendiği milletvekilleri yapılan anket sonrası açıklandı. ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette 6 CHP ve 5 AK Parti Milletvekili yer aldı. Listedeki küçük partilerden milletvekili ismi olması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte en güvenilir milletvekili listesi...

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ORC Araştırma tarafından 05-11 Ekim 2024 tarihleri arasında CATI yöntemiyle 9.840 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette seçmenlere en çok güvendiği milletvekilleri soruldu.

Ankette katılımcılara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekili kimdir?" sorusu yöneltildi. Sonuçlarda ise vekil sayısı az olan partiler dikkat çekti.

EN GÜVENİLİR İSİM ALİ MAHİR BAŞARIR​ OLDU!

Anket sonuçlarına göre, vatandaşların en çok güvendiği milletvekili CHP​ Mersin​ Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Başarırı'ı Demokrat Parti​ İzmir Milletvekili Salih Uzun ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman takip etti.

İlk 20’de yer alan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı:

Ali Mahir Başarır – CHP Mersin Salih Uzun – Demokrat Parti İzmir Hüseyin Yayman – Ak Parti Hatay Deniz Yavuzyılmaz – CHP Zonguldak Turhan Çömez – İyi Parti Balıkesir Veli Ağbaba – CHP Malatya Mustafa Sarıgül – CHP Erzincan Cemal Enginyurt – Demokrat Parti İstanbul Sermet Atay – MHP Gaziantep Resul Kurt – Ak Parti Adıyaman Osman Gökçek – Ak Parti Ankara Ceyda B. Çankırı – Ak Parti İzmir Gökhan Günaydin – CHP İstanbul Kürşad Zorlu – İyi Parti Ankara Sera Kadıgil – TİP İstanbul Ömer Faruk Gergerlioğlu – Dem Parti Kocaeli Rıdvan Uz – İyi Parti Çanakkale Semih Işıkver – MHP Elazığ Mustafa Varank – Ak Parti Bursa Murat Emir – CHP Ankara

PARTİ DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ

Listeye giren milletvekillerinin parti dağılımı ise şu şekilde oluştu:

6 CHP

5 AK Parti

3 İYİ Parti

2 MHP

2 Demokrat Parti

1 DEM Parti

1 TİP

Anket sonuçları, Türkiye’de milletvekillerine duyulan güvenin parti farklılıklarını aşarak çeşitlilik gösterdiğini ortaya kayarken katılımcıların hem muhalefet hem de iktidar partilerine mensup milletvekillerine güven duyduğu gözlemlendi.