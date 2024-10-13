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Seçmenin en güvendiği 20 Milletvekili belli oldu! Listedeki isimler dikkat çekti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ekim 2024 18:35 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:40
Seçmenin en güvendiği 20 Milletvekili belli oldu! Listedeki isimler dikkat çekti

Seçmenlerin en güvendiği milletvekilleri yapılan anket sonrası açıklandı. ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette 6 CHP ve 5 AK Parti Milletvekili yer aldı. Listedeki küçük partilerden milletvekili ismi olması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte en güvenilir milletvekili listesi...

ORC Araştırma tarafından 05-11 Ekim 2024 tarihleri arasında CATI yöntemiyle 9.840 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette seçmenlere en çok güvendiği milletvekilleri soruldu. 

Ankette katılımcılara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekili kimdir?" sorusu yöneltildi. Sonuçlarda ise vekil sayısı az olan partiler dikkat çekti.

Seçmenin en güvendiği 20 Milletvekili belli oldu! Listedeki isimler dikkat çekti - 1. Resim

EN GÜVENİLİR İSİM ALİ MAHİR BAŞARIR​ OLDU!

Anket sonuçlarına göre, vatandaşların en çok güvendiği milletvekili CHPMersin​ Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Başarırı'ı Demokrat Parti​ İzmir Milletvekili Salih Uzun ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman takip etti. 

İlk 20’de yer alan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı:

  1. Ali Mahir Başarır – CHP Mersin
  2. Salih Uzun – Demokrat Parti İzmir
  3. Hüseyin Yayman – Ak Parti Hatay
  4. Deniz Yavuzyılmaz – CHP Zonguldak
  5. Turhan Çömez – İyi Parti Balıkesir
  6. Veli Ağbaba – CHP Malatya
  7. Mustafa Sarıgül – CHP Erzincan
  8. Cemal Enginyurt – Demokrat Parti İstanbul
  9. Sermet Atay – MHP Gaziantep
  10. Resul Kurt – Ak Parti Adıyaman
  11. Osman Gökçek – Ak Parti Ankara
  12. Ceyda B. Çankırı – Ak Parti İzmir
  13. Gökhan Günaydin – CHP İstanbul
  14. Kürşad Zorlu – İyi Parti Ankara
  15. Sera Kadıgil – TİP İstanbul
  16. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Dem Parti Kocaeli
  17. Rıdvan Uz – İyi Parti Çanakkale
  18. Semih Işıkver – MHP Elazığ
  19. Mustafa Varank – Ak Parti Bursa
  20. Murat Emir – CHP Ankara

Seçmenin en güvendiği 20 Milletvekili belli oldu! Listedeki isimler dikkat çekti - 2. Resim

PARTİ DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ

Listeye giren milletvekillerinin parti dağılımı ise şu şekilde oluştu:

6 CHP
5 AK Parti
3 İYİ Parti
2 MHP
2 Demokrat Parti
1 DEM Parti
1 TİP

Anket sonuçları, Türkiye’de milletvekillerine duyulan güvenin parti farklılıklarını aşarak çeşitlilik gösterdiğini ortaya kayarken katılımcıların hem muhalefet hem de iktidar partilerine mensup milletvekillerine güven duyduğu gözlemlendi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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