Sedef Güler cinayetinde şüpheli katil adliyeye götürüldü! Halıya sarılı halde bulunmuştu

17 Haziran 2024 13:23 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 14:35

Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: Ölü ve yaralılar var

Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler cinayetine ilişkin Edirne'de yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyeye getirildi.

SEDEF GÜLER CİNAYETİNDE ŞÜPHELİ KATİL ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ!

24 yaşındaki Sedef Güler’i elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sardığı halıya 10 kiloluk ağırlık bağlayıp cansız bedenini denize attığı iddia edilen Yavuz Güngör isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngör'ün emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul etmediği ileri sürüldü.

7 Haziran’da elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıllarla bağlanıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler’in cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklanırken Yavuz Güngör isimli adam ise kaçmıştı. Güngör dün Edirne'de bir sınır köyde jandarma istihbarat ekiplerince yakalandı.

Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, Edirne Adliyesine getirilmişti. Güngör burada yapılan işlemlerinin ardından dün akşam İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Asayişte işlemleri tamamlanan Güngör, ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Güngör'ün emniyetteki ifadesinde cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.