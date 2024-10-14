Sefaköy metrobüs durağında facianın eşiğinden dönüldü

14 Ekim 2024 15:09 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:09

İstanbul Sefaköy metrobüs durağında bir metrobüsün motor bölümünden yükselen dumanlar endişeye sebep oldu. Vatandaşlar çıkan dumanı görevlilere bildirdi. Metrobüs durağında muhtemel facianın önüne geçildi.

Sefaköy metrobüs​ durağında vatandaşlar yoğun duman​ sebebiyle panik​ yaşadı. Bir metrobüsün motor bölümünden çıkan dumanlar yükselince vatandaşlar tedirgin oldu. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi.

METROBÜS DURAĞINDA MUHTEMEL FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yangın esnasında durakta bulunan vatandaşlar ise panik yaşadı. Yangın sonrasında güvenli alana alınan metrobüs daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çekici ile çekildi. Yaşanan bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.