Sefaköy'deki metrobüs kazasında soruşturma tamamlandı

31 Ekim 2024 15:06 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:11

İstanbul Sefaköy’de 29 Ağustos 2024 tarihinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı kazada, 5 tutuklu sanık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sefaköy’de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Ferhat Uçar "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İddianamede, metrobüs şoförü D. M. Ç., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan H. P., İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Ş. Y., metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi M. S. K. ve proje müdürü N. B.'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M. E., müdür yardımcısı B. A. ve A. Y. ile K. T.'nin, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.