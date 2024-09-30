Seferler iptal oldu! Deniz ulaşımına engel!

30 Eylül 2024 08:57 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:02

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle 8 deniz otobüsü seferini iptal etti.

BUDO​ internet sitesinden yapılan duyuruda 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi. Açıklamaya göre, saat 09.30 Bursa​ (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul​ (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.