Şeflerden pes dedirten yöntem: Bozuk yiyecekleri ilaçlamışlar

02 Ağustos 2024 14:54 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:02

Çin'in Nantong şehrinde, Chongzhou Bölgesi Pazar Yönetim Bürosu, 30 Temmuz'da iki restoran şefinin hapse mahkum edildiğini duyurdu. Sebebini duyanlar ise şaşkına döndü.

İki şefin insanlara verdikleri bozuk yemekler fark edilmesin diye ilginç bir yöntem denedikleri ortaya çıktı.

BOZUK YEMEKLERE İLAÇ KARIŞTIRDILAR

İki suçlunun, yemeklerinde son kullanma tarihi geçmiş malzemeler kullandıkları öğrenildi. Müşterilerin yedikleri bozuk malzemelerden dolayı mide rahatsızlığı yaşamalarını önlemek için yemeklere, gentamisin sülfat içeriğine sahip bir ilaç karıştırdıkları bildirildi.

Polis soruşturmasına göre, şefler en az bin 612 porsiyon gentamisin sülfat karışımlı yemek sattı.

Çin merkezli haber kanalı 8World'un yakın zamanda bildirdiğine göre, olay Guanyinshan Garden Oteli çalışanın itirafı sonrası ortaya çıktı.

101 KUTU SÜLFAT

Polis, Nantong Şehri'ndeki restorana baskın düzenlediğinde, mutfakta otel tamircisi Zhang tarafından satın alınmış 101 kutu gentamisin sülfat bulundu.

100 REÇETESİZ İLAÇ BULUNDU

Yapılan soruşturma, Zhang'ın düzenli olarak reçete olmadan yaklaşık 100 kutu gentamisin satın aldığını ortaya çıkardı.

Bu yılın başlarında, sadece Sha ve Fu olarak bilinen iki şef, maddi kazanç için bozulmuş yemekler satmaktan suçlu bulundu ve sırasıyla iki yıl ve bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve 160 bin yuan para cezası ödemek zorunda kaldı.