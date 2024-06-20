Şehidin evladı devlete emanet! Minik Alp'e unutamayacağı bir sünnet düğünü yaptılar

20 Haziran 2024 13:04 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:09

2018 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın 7 yaşındaki oğlu Alp Aslan için sünnet töreni düzenlendi.

UZUN KONVOYLA YOLLARDA TUR ATTILAR

İl merkezindeki evlerinden elinde Türk bayrağıyla çıkan anne Hanife Çakı, bayrağı biricik evladı Alp Aslan'a verdi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir araç özel olarak süslenerek sünnet arabası oldu. Oluşturulan konvoy yollarda tur attı. Anne ve oğul o aracın öncülüğündeki konvoyla Şehit Çakı'nın Beldağ köyündeki mezarına giderek birlikte dua etti. O anlara jandarma ekipleri de tanıklık etti.



TRT Haber'in aktardığına göre; Şehit ailesinin köydeki hanelerinde düğün düzenlendi. Sünnet düğününe Amasya Valisi Yılmaz Doruk da katıldı. Vali Doruk, şehidin evladının devlete ve millete emanet olduğunu belirtti.

Amasya Valiliği, düğün konvoyunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.