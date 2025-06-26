İstanbul Avcılar’da motosikletle gelen kasklı iki şüpheli, bir restorana silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri ateş ederken, diğeri “Soner’in selamı varmış” diyerek saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kurşunlama eylemini gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum: Sözde korku salmak için şehir eşkiyalığına özenenlere alet olmayın. Onların gittikleri yol, yol değildir" ifadelerini kullandı.

Avcılar'da motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli, restorana silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerden biri ateş ederken diğeri "Soner'in selamı varmış" diyerek saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırının ardından şüpheliler hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İş yerine kurşun isabet ettiğini tespit eden polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakaladı.

"ŞEHİR EŞKİYALIĞINA ÖZENENLERE ALET OLMAYIN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahısların yakalandığı anları paylaşırken gençlere yönelik mesajlar verdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

"Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum: Sözde korku salmak için şehir eşkiyalığına özenenlere alet olmayın. Onların gittikleri yol, yol değildir. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmak için suç işleyenlerle sohbetinizi kesin, onların oyunlarına gelmeyin. Devletimiz çok güçlüdür. Hiçbir suçlu güvenlik güçlerimizden de adaletten de kaçamaz. İstanbul'da motosikletli şahıslar tarafından bir iş yeri kurşunlanmış; ardından olayın görüntüleri bu şahıslar tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şahsın, farklı suçlardan kaydı bulunan ve yurtdışında firari olan S.A. olduğu anlaşılmıştır. Kafenin kurşunlanmasıyla ilgili eylemi gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalanmış ve eylemde kullanılan motosiklet ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1938219891602973080