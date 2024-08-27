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Şehir merkezinde görenleri şaşırtıyor, caddenin ortasında tek mezar gizemini koruyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 11:33 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:33

Sivas'ta Tekmezar Caddesi'ne ismini veren tek mezar görenleri şaşkına çeviriyor. Vatandaşlar cadde ortasında gizemini koruyan mezarlığı görünce dua ediyor. Mahalle muhtarı mezara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sivas'ın Çayyurt Mahallesi'nde bulunan cadde üzerindeki mezarlık ilginç görüntüsüyle bölge halkının ilgisini çekiyor. Tekmezar Caddesi’ne adını veren mezar isminin belirsizliği ile sırrını koruyor. 

Rivayete göre geçmiş yıllarda mahallede bulunan Mevlana Mesnevi Dergâhında hizmet eden, gelen gidenle ve dergâhın temizliği ile ilgilenen kimsesiz bir kişi hayatını kaybetmiş.

Şehir merkezinde görenleri şaşırtıyor, caddenin ortasında tek mezar gizemini koruyor - 1. Resim

CADDE ORTASINDA TEK MEZARLIK

Dönemin şartları ve olumsuz hava şartları nedeniyle kişinin cenazesi Yukarı Tekke mezarlığına götürülemeyip bugünkü konumuna defnedilmiş. Yıllar geçse de bu mezar taşınmayarak cadde ortasındaki yerini almış.

Vatandaşların mezara gelip dua ettiklerini belirten mahalle muhtarı Necip Köse, “İlk kez görenler şaşırıyor. Sokağımızı adını da bu tek mezardan alıyor” dedi.

Şehir merkezinde görenleri şaşırtıyor, caddenin ortasında tek mezar gizemini koruyor - 2. Resim

VATANDAŞLAR DUA EDİYOR

Buraya dua etmeye gelenler oldukça fazla diyen Köse, “Mahallemizde 50-60'lı yıllar arasında yaşamış olan Mevlana Mesnevi Dergâhında hizmet eden kimsesiz biri hayatını kaybetmiş. O günün şartlarıyla buraya defnedilmiş. Bu alanın temizliği ve düzenine çok dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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