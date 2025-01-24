Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı son yolculuğuna uğurlandı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 18:37 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 18:42
Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Irak​'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede güçlükle ayakta duran şehidin annesini yakınları teselli ederken, şehidin kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınarak, defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

Şehit Ufuk Akıncı'nın evli ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Camide aynı zamanda vefat eden emekli Tuğgeneral Atilla Başaran için de cenaze namazı kılındı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
irakterör örgütü

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...