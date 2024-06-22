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Şehit astsubayın su kuyusu vasiyeti yerine getirilecek

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
22 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:33

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini 15 Temmuz Derneği yerine getirecek.

Operasyon öncesi arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedilen konuşmasında, Horoz’un "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum.

Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden.

Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" sözleri tüm ülkeyi duygulandırdı. 

Şehit astsubayın su kuyusu vasiyeti yerine getirilecek - 1. Resim

'BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Görüntünün ortaya çıkmasıyla birlikte vasiyetini 15 Temmuz Derneği üstlendi. Derneğin sosyal medyasından yapılan açıklamada, “Bu Vatan için gözünü kırpmadan canını veren Şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. 

Şehit astsubayın su kuyusu vasiyeti yerine getirilecek - 2. Resim

Şehidimiz adına Afrika’da açacağımız su kuyusunu detaylarını yakında paylaşacağız. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize baş sağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi. 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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