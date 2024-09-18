Ayşenur Ezgi'nin otopsi raporu ortaya çıktı! Başında 6 metal parça bulundu

18 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:24

Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporuna TRT Haber ulaştı. Şehit Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi, vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

Batı Şeria​'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin katılımcıların üzerine ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi​'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi tamamlandı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, otopside Eygi'nin bedeninde barut izine rastlanmazken uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi. Vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

AYŞENUR EZGİ EYGİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, nakledildiği İstanbul ve İzmir'de törenlerle karşılanmıştı. Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine nakledilmişti.

AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensup isimlerden biriydi.