Şehit babasını hedef alan Can Ataklı için istenen ceza belli oldu

10 Eylül 2024 16:10 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:12

Youtube'da yayınlanan bir programda şehit babasına yönelik sert ifadeler kullanan gazeteci Can Ataklı'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Can Ataklı için hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Geçen yıl sosyal medyada paylaştığı bir videoda şehit aileleriyle ilgili söylediği sözler nedeniyle yargılanan gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul 5.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Mustafa Can Ataklı’nın avukatının yanı sıra müşteki Ali Yalçın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuki Hizmetler Birimi avukatı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı da katıldı.

SARF ETTİĞİ SÖZLERİN KIŞKIRTICI DAVRANIŞLAR SERGİLEMEYE YÖNELİK İFADELER İÇERDİĞİ BELİRTİLDİ

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Buna göre savcı; sanık Ataklı'nın konuşmasının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiğini, sözlerinin halkın bir kısmını diğer kısmı aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğunu bildirdi.

Açıklanan mütalaada, videonun sosyal medya ve basın organlarında yayınlanmasından sonra pek çok kişi tarafından, yorumlarla birçok kez paylaşılarak gündem olduğu, tahrik edilenler nazarında endişeye yol açacak biçimde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin oluştuğu aktarıldı.

CAN ATAKLI HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Savcılığın mütalaasında sanık Can Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık Ataklı’nın avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre istedi.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanık tarafına mütalaaya karşı savunma yapabilmesi amacıyla süre verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

CAN ATAKLI NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Can Ataklı, 25 Aralık 2023 tarihinde Youtube'da yaptığı programda şehit babasını hedef alıp, "Kavala’ya ve Öcalan’a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz’ diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" demişti.