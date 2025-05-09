Şehit cenazesi otoparktan mı kaldırıldı? Kirli algıya açıklama geldi

İletişim Başkanlığı, algı operasyonlarını bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Şehit Uzman Çavuş Önder Özen'in cenazesi otoparktan kaldırıldı” iddiaları yayılmaya başladı. O iddialara açıklama geldi. İşte detaylar...