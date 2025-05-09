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Şehit cenazesi otoparktan mı kaldırıldı? Kirli algıya açıklama geldi

İletişim Başkanlığı, algı operasyonlarını bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Şehit Uzman Çavuş Önder Özen'in cenazesi otoparktan kaldırıldı” iddiaları yayılmaya başladı. O iddialara açıklama geldi. İşte detaylar...

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Şehit cenazesi otoparktan mı kaldırıldı? Kirli algıya açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 11:42

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Şehit Uzman Çavuş Önder Özen'in cenazesi otoparktan kaldırıldı" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. DMM, "İddia doğru değildir" dedi.

HELLALİK İÇİN MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Şehit Özen'in Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde şehit olduğunu hatırlatılan DMM'nin açıklamasında, "Şehit Uzman Çavuş Önder Özen Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu yaralanmıştır. Hakkari Derecik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Özen, ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken durumu ağırlaşmış, en yakın konumda olan Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ne götürülmüş ancak kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Şehit cenazesi otoparktan mı kaldırıldı? Kirli algıya açıklama geldi

Şehidin cenazesinin helallik için köyüne sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Cenaze töreni öncesi Şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı tabutu adli tıp kurumundan çıkış yapmış, helallik alınmak üzere baba ocağı Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyüne sevk edilmiştir. " denildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1920747685734195242

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ETİKETLER
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