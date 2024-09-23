Şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay!

23 Eylül 2024 13:06 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:22

İstanbul Ümraniye'de hırsızlık suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti’nin şehit ettiği polis memuru Şeyda Yılmaz ile ilgili yürek yakan detay ortaya çıktı. Geçti'nin olaydan sonraki gün yıllık izne çıkıp ailesinin yanına gideceği öğrenildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından hırsızlık​ suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, polislerle girdiği arbede sonrası polis memurlarına kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği polis memuru Şeyda Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit​ oldu. Şehidin Sivas​ kent merkezi Huzur Mahallesinde bulunan baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı.

1 YIL ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ

Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Öte yandan Yılmaz'ın olaydan sonraki gün izne çıkıp Sivas'ta bulunan anne ve babasının yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Yılmaz, bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sivas'ta Ay Yıldız Camiinde kılınacak cenaze namazının arından Yukarı Tekke Polis Şehitliğine defnedilecek.

KAHREDEN DETAY

Sivas'taki komşu Mustafa Yaman, Yılmaz'ın olaydan sonraki gün 5 günlük bir izne çıkacağını ifade ederek, “Anne ve babaları gibi çocukları da çok iyilerdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kendi evladımız gibiydi. Elimizde büyüdü. Normal bir yaşantısı vardı. Kızımız şehit eden kişi 26 suçtan aranan bir kişi. Bu adam daha kaç kişi öldürecek ki bunu içeri alsınlar cezaevine koysunlar. 5 günlük bir izne gelecekti ama nasip olmadı” dedi.

İstanbul​ Ümraniye’de 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti, polisler tarafından yakalanmak üzereyken, bir polis memurunun silahını alarak ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan mermilerden bir tanesi 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ın başına isabet etti. 1 yıl önce polis memuru olan Şeyda Yılmaz kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şeyda Yılmaz’ın, şehit olmasaydı bugün yıllık izne ayrılacağı ve memleketine gideceği öğrenildi.