Şehit düşen Şeyda Yılmaz'ın eşinden yürek yakan paylaşım! 'Sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu'

24 Eylül 2024 12:31 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:49

İstanbul Ümraniye'de katil Yunus Emre Geçti tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit düşen Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz'ın duygusal paylaşımı yürek yaktı. Yılmaz eşine "seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" diyerek veda etti.

İstanbul Ümraniye'de nöbet tuttuğu sırada hırsızlık suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateşle ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü.

Şeyda Yılmaz'ın cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenin ardından baba ocağı Sivas'a getirildi. Sivas'ta düzenlenen törende aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti.

"ŞEHADETİN KUTLU OLSUN SEVGİLİM"

Törenin ardından Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürek yaktı.

Semih Yılmaz paylaşımında:

"Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" sözlerine yer verdi.