Şehit düştüğü gün baba oldu! Acı haberi alan eşi doğum yaptı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

09 Eylül 2024 05:35 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 05:48

Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu. Eşi hamile olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, şehadetinin ardından baba oldu. 8 aylık hamile olan eşi acı haberi aldıktan sonra fenalaşarak doğum yaptığı öğrenildi.

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz de yaralandı. ACI HABERİ ALINCA FENALAŞTI Şehitlerden Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın (34) acı haberi Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Büyükçaylı’nın eşi Gizem Büyükçaylı’nın Balıkesir’de yaşadığı ve hamile olduğu öğrenildi. Eşinin Tunceli'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması nedeniyle Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşinin şehadet haberini alınca fenalaştı. Bunun üzerine Gizem Büyükçaylı, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı. OĞLU DÜNYAYA GELDİ Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı. İlgili Haberler Son dakika | Tunceli'de askeri araç devrildi: Şehitlerimiz var! Baba ocağına acı haber gitti Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın yürek yakan anlarını arkadaşı paylaştı