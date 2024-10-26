Şehit Er Kander Babür'a son görev: Babası da 2 yıl önce aynı şekilde vefat etmiş

26 Ekim 2024 18:33 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:43

Samsun'dan şehit haberi geldi. Sözleşmeli Er Kander Babür, Pençe-Kaplan Operasyonu görev yerinde yaşamını yitirdi. Şehit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe- Kaplan Operasyon bölgesinde Tank Sözleşmeli Er Kander Babür görev yerinde kalp krizi​ geçirerek şehit​ oldu. Şehit memleketi Samsun​'da cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

Kalp krizi geçiren Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, helikopterle kaldırıldığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan yaklaşık 45 dakikalık kalp mesajına cevap vermeyerek şehit düşmüştü.

Şehit Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün naaşı memleketi Samsun'a getirildi. Askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına getirilen naaşı törenle karşılandı. Şehidin annesi Meryem Babür, ağabeyi Ertuğrul Babür, ablası Ergül Doğan, yakınları ve sevdikleri gözyaşı döktü. Şehidin babası Mehmet Babür'ün de 2 yıl önce kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Babür için Terme ilçesinde baba evinde alınan helallik sonrası ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Terme Pazar Camiinde kılınan cenaze namazına, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı ve alınan helallik sonrası 30 yaşındaki Şehit Kander Babür'ün naaşı Terme Şehitliği'ne defnedildi.