Şehit kokusu parfümü pahalıya patladı! Bakanlık o işletme için harekete geçti

27 Eylül 2024 16:06 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:42

Sosyal medya üzerinden 'şehit kokusu' adı altında parfüm üretip satan işletme için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmeye para cezası kesildiğini açıklandı.

Bu kadarına da pes! Bir firma Şehit Kokusu adı altında parfüm üretti: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bu kadarına da pes! Bir firma Şehit Kokusu adı altında parfüm üretti: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Instagram​ hesabı üzerinden şehit kokusu adı altında parfüm​ satan işletme tepkilere neden oldu. Sosyal medyada gündeme oturan olayla ilgili Ticaret Bakanlığı​ harekete geçti. İşletmeye ceza kesildiği açıklandı.

52 BİN İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan ‘selamesans_selamcarsaf’ isimli Instagram hesabında yer alan ‘Şehit kokusundan hazırladık’ şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir. Reklam Kurulu tarafından toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir.

Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu’nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek, reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77/12’nci maddesinde öngörülen 550 bin 59 TL idari para cezası uygulanabilecektir. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait iş yerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü maddesinde yer alan ‘Fiyat Etiketi’ mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.