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Şehit polis Cemalcan Ev'in annesinin feryatları herkesi ağlattı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 11:50 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:10
Şehit polis Cemalcan Ev&#039;in annesinin feryatları herkesi ağlattı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde görev başındayken geçirdiği trafik kazası nedeniyle şehit olan Cemalcan Ev'in annesinin feryatları yürek dağladı.

Uzunçiftlik Mahallesi'nde göreve giden polis memuru Cemalcan Ev, geçirdiği trafik kazasında şehit düştü. 

Şehit Cemalcan Ev için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehit polis Cemalcan Ev'in annesinin feryatları herkesi ağlattı - 1. Resim

FERYATLARI HERKESİ AĞLATTI

Cenazede şehidin annesi Meral Ev'in acı feryadı yürekleri dağladı. Genç yaştaki evladını kaybeden anneyi şehidin mesai arkadaşları teskin etti.

Şehit polis Cemalcan Ev'in annesinin feryatları herkesi ağlattı - 2. Resim

Törene; Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.

Coşkun ve Meral Ev çiftinin oğlu ve 2 yıldır Kocaeli'de görev Cemalcan Ev'in cenazesi memleketi Ordu'ya götürüldü. Cenaze, bugün ikindi namazını müteakip Ordu Gölköy Kaleköy Köy Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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