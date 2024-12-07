Şehit polis memuru Mustafa Akgül'e gözyaşlarıyla veda

07 Aralık 2024 13:57 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 13:58

Adana'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan uzman çavuşun çarpıp şehit ettiği polis memuru Mustafa Akgül, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında şehidin eşi, babası ve çocukları güçlükle ayakta durabildi.

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Adana'da gece saatlerinde meydana gelen kahreden olayda Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Emirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, bir otomobilin sürücüsüne ‘dur' ihtarında bulundu. 34 yaşındaki Murat A. yönetimindeki otomobil, hızla çarptığı Akgül'ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde polis memuru Akgül'ün şehit olduğu belirlendi. Murat A.'nın ise yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralı Murat A.'nın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

ŞEHİDE SON VEDA

Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şehit Akgül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Mustafa Akgül'ün öz geçmişi okundu, dualar edildi ve helallik alındı.

YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Tören sırasında şehidin eşi Ayşe, babası Selim (80), çocukları Şamil (27), Yavuz Selim (23), Malik Enes (20) ve Sabiha (18) güçlükle ayakta durabildi. Törenin ardından şehit Mustafa Akgül'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene kent protokolü, askeri erkan ve Mustafa Akgül'ün yakınları katıldı.