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Şehit Savcı Kiraz’ın babasından 'Terörsüz Türkiye'ye tam destek! 'Önce devlet sonra oğlum'

PKK'nın fesih kararını duyurmasından sonra Türkiye yeni bir sürece girdi. Terörsüz Türkiye hedefinde atılan bu tarihi adım, şehit aileleri tarafından da desteklendi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili yaptığı açıklamada “Oğlumuzu seviyoruz ama devletimizi ve milletimizi oğlumuzdan çok seviyoruz. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe canı gönülden el atmışlar. Onların vereceği her karara boynumuz kıldan incedir.” diye konuştu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 14:29

Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK, düzenledikleri 12. kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Terörsüz Türkiye hedefinde atılan bu tarihi adım, şehit aileleri tarafından da desteklendi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, süreci desteklediği söyleyerek "50 yıldır Türkiye'nin başına bir bela zaten terör. Terörün ne dini var ne de imanı var. Ne rengi var ne cinsi var. Bu devletin başına bir bela. Binlerce insanımızı şehit verdik.

Şehit ailelerinin de derdini anlamak lazım yürekleri farklı bir şeydir. Ama eğer ülkeye barış geliyorsa bu millet bu terör belasından kurtuluyorsa bunlar da ıslah olmuşlarsa tövbe edip devlete sığınmışlarsa zaten Allah affedeni seviyor. Bizim milletimiz ulu bir millettir, devletimiz yüce bir devlettir." dedi.

Şehit Savcı Kiraz’ın babasından 'Terörsüz Türkiye'ye tam destek! 'Önce devlet sonra oğlum'

"BU MİLLETİN FERDİ OLMAK AYRICALIKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin sürece katkısına değinen Hakkı Kiraz, "Şahsi davamız ayağımızın altına alıp milletin devletin bekası için her şeyi göze alıyoruz. Onlar da gelirler inşallah bu devlete sığınırlar inşallah daha da güzel olur. Nice nice terör örgütleri var. İnşallah bu son bulur ve bu millet bu terör belasından kurtulur. Devletimiz refaha kavuşur.

Bu milletin bir ferdi olmak bence dünyada ayrıcalıktır. Türk olmak ayrıcalıktır. Türkiye cumhuriyetini tebaası olmak ayrıcalıktır. Hele hele bu vatanda bu topraklar üzerinde yaşamak ayrıcalıktır." diye konuştu.

Şehit Savcı Kiraz’ın babasından 'Terörsüz Türkiye'ye tam destek! 'Önce devlet sonra oğlum'

"GİTTİĞİN YERDE İSMİN DEĞİL, ADALETİN ANILSIN"

Oğlunun hasretini her gün yüreğinde hissettiğini söyleyen acılı baba, "İnanır mısınız yüreğimize de her gün kor düşüyor. Bir evlat yetiştiriyorsunuz. Yemiyorsunuz yediriyorsunuz. İçmiyorsunuz içiriyorsunuz. Giymiyorsunuz giydiriyorsunuz. Okutuyorsunuz bir yere getiriyorsunuz. Devlete bir nevi hibe ediyorsunuz.

Ben evladım savcı olduğu zaman kendisine daima şunu tembihlemişimdir 'Oğlum senin gittiğin yerde ismin anılmasın, senin gittiğin yerde adaletin alınsın'.

Şehit Savcı Kiraz’ın babasından 'Terörsüz Türkiye'ye tam destek! 'Önce devlet sonra oğlum'

"DEVLETİN BEKASI İÇİN YANLIŞ KELİME KULLANMADIK"

Hiçbir sebebi yokken ne yapıyordu benim oğlum, Berkin Elvan'in davasına bakıyordu. Kendileri de biliyordu dava bitirme aşamasına gelmişti. Fakat tam bitireceği zaman geldiler adliyeye girdiler, o manzaralar yaşandı.

Neticede akıbet şehadet ile sonuçlandı. Biz buna rağmen devletin bekası için o gün de bir yanlış kelime kullanmadık bugün de kullanmıyoruz. Çünkü Cenabı Allah affedeni seviyor." şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

FESİH NE DEMEK?
PKK'nın kendini fesih etmesinin ardından birçok kişi 'fesih' kelimesini araştırmaya başladı. Fesih kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup; "Geçersiz kılma, sona erdirme, kaldırma, bozma, dağıtma, dağıtılma, kapatma, kapatılma" anlamına gelmektedir.
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