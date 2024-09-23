Şehit Şeyda Yılmaz'ın baba ocağında yürek yakan anlar! Eşi fotoğrafına sarılıp ağladı

23 Eylül 2024 17:32 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:36

İstanbul Ümraniye'de Yunus Emre Geçti tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olurken Yılmaz'ın ailesi ayakta durmakta güçlük çekti.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi çöp poşetine sokuldu! Hayvan aracı ile adliyeye sevk edildi

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi çöp poşetine sokuldu! Hayvan aracı ile adliyeye sevk edildi

Şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay!

Şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay!

İstanbul​ Ümraniye'de hırsızlık​ şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru​ Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Türkiye'yi hüzne boğan olayın ardından Yılmaz için önce İstanbul'da daha sonra da memleketi Sivas'ta tören düzenlendi.

EŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ YÜREK YAKTI

Namaza, şehidin annesi Nurgül Yağlı, babası Mehmet Yağlı, kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdür Burhan Akçay, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, bazı il protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aile ayakta durmakta zorlandı. Yılmaz'ın kendi gibi polis eşi Semih Yılmaz'ın görüntüleri yürek yaktı.

EŞİ VE BABASI BİRBİRİNE BÖYLE DESTEK OLDU

Namaz öncesinde şehidin eşi ve babası el ele tutuşup birbirlerine destek oldu. Öte yandan şehidin eşi tabutu öperek eşini son yolculuğuna uğurladı.

Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği'ne defnedildi.